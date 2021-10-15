Форум по противодействию терроризму в образовательной среде пройдёт 1—2 ноября в Москве

Всероссийский форум «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодёжной среде» пройдёт 1—2 ноября в Москве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Форум состоится в дистанционном формате в рамках реализации плана противодействия идеологии терроризма в России на 2019—2023 годы.

«Участники мероприятия смогут обменяться опытом работы, представить лучшие практики в области противодействия распространению радикальных взглядов среди молодёжи и защиты образовательной сферы и молодёжной среды от идеологии терроризма», — отмечается в сообщении.

Организаторы — аппарат Национального антитеррористического комитета, Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, Департамент образования и науки Москвы.

В апреле в Москве власти и молодёжь обсудили подходы к борьбе с идеологией терроризма среди молодых людей.