Автоэксперт Рязанов дал советы по подготовке машины к зиме

Технический директор сети автосалонов Максим Рязанов дал советы по подготовке машины к зиме.

«Эксплуатация автомобиля в зимний период имеет свои нюансы. Прежде всего, это корректировка манеры езды — без резких разгонов, обгонов, торможений, с соблюдением скоростного режима и дистанции с идущим впереди авто, а также основательная подготовка транспортного средства к грядущим холодам», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, обязательной процедурой при подготовке к зиме является смена резины.

Как отметил Рязанов, проведение остальных мероприятий по подготовке транспортного средства остаётся на усмотрение владельца автомобиля, но не стоит забывать, что от технического состояния машины зависит безопасность водителя и пассажиров.

В частности, желательно проверить аккумуляторную батарею, систему охлаждения и тормозную систему.

«Начинать подготовку автомобиля к зиме нужно уже осенью. Для регионов с умеренным климатом подойдёт октябрь, в северных — стоит начинать в сентябре», — добавил Рязанов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.