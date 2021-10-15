Автоэксперт Рязанов дал советы по подготовке машины к зиме

Короткая ссылка
Технический директор сети автосалонов Максим Рязанов дал советы по подготовке машины к зиме.
Автоэксперт Рязанов дал советы по подготовке машины к зиме
  • Pixabay

«Эксплуатация автомобиля в зимний период имеет свои нюансы. Прежде всего, это корректировка манеры езды — без резких разгонов, обгонов, торможений, с соблюдением скоростного режима и дистанции с идущим впереди авто, а также основательная подготовка транспортного средства к грядущим холодам», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, обязательной процедурой при подготовке к зиме является смена резины.

Как отметил Рязанов, проведение остальных мероприятий по подготовке транспортного средства остаётся на усмотрение владельца автомобиля, но не стоит забывать, что от технического состояния машины зависит безопасность водителя и пассажиров.

В частности, желательно проверить аккумуляторную батарею, систему охлаждения и тормозную систему.

«Начинать подготовку автомобиля к зиме нужно уже осенью. Для регионов с умеренным климатом подойдёт октябрь, в северных — стоит начинать в сентябре», — добавил Рязанов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить