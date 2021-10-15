В Севастополе рассказали о ходе работ по ремонту дорог в 2021 году

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о ходе работ по ремонту дорог в 2021 году.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Наш город преображается — только на этот год выделено 1,2 млрд рублей на ремонт 76 дорог протяжённостью 55 км. И большая часть работ выполнена», — заявил он на торжественном собрании, посвящённом Дню работников дорожного хозяйства.

Всего за год запланирован ремонт на 100 дорожных объектах.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».