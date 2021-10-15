В «Автостате» назвали самые популярные электромобили в России в 2021 году

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В аналитическом агентстве «Автостат» назвали самые популярные электромобили в России на середину 2021 года.
В «Автостате» назвали самые популярные электромобили в России в 2021 году
  • AP

Об этом сообщает газета «Известия».

Всего в стране насчитывается 12 290 легковых электрокаров. Больше всего хетчбэков Nissan Leaf — 9273 машины.

Далее следуют Mitsubishi I-MiEV (443 электромобиля) и Porsche Taycan (369 электромобилей).

В топ-5 также попали две модели Tesla — Model S и Model X.

Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.

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