В «Автостате» назвали самые популярные электромобили в России в 2021 году
- AP
Об этом сообщает газета «Известия».
Всего в стране насчитывается 12 290 легковых электрокаров. Больше всего хетчбэков Nissan Leaf — 9273 машины.
Далее следуют Mitsubishi I-MiEV (443 электромобиля) и Porsche Taycan (369 электромобилей).
В топ-5 также попали две модели Tesla — Model S и Model X.
Ранее главный редактор журнала «За рулём», автоэксперт Максим Кадаков в беседе с Nation News рассказал о перспективах электромобилей.