УФСБ пресекла работу подпольного цеха по производству алкоголя в Челябинской области

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Крупное подпольное производство безакцизного алкоголя ликвидировано в Челябинской области сотрудниками УФСБ.
УФСБ пресекла работу подпольного цеха по производству алкоголя в Челябинской области
  • РИА Новости

Как сообщило URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону, расследованием дела занимаются сотрудники полиции.

«В Чебаркуле было арендовано складское помещение, где фигуранты самостоятельно изготовили конвейерную линию по розливу алкоголя, укупорке и упаковке готовой продукции. В этом же помещении хранилась стеклотара, крышки, пробки, этикетки, а также непосредственно сырьё», — пояснили в пресс-службе полицейского главка.

В ходе обыска изъято свыше 23 тыс. немаркированных бутылок водки общей стоимостью более 1 млн рублей.

Как ранее сообщало ФАН, в Брянской области перед судом предстанут два местных жителя, обвиняемые в продаже контрафактных сигарет и опасного алкоголя.

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