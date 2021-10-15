В РСТ рассказали о популярных маршрутах по России

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о популярных маршрутах по стране.
В РСТ рассказали о популярных маршрутах по России
  • Reuters

«Среди популярных маршрутов по России — Крым, Краснодарский край, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Карелия. Уникальные туры и на Дальний Восток, и в Сибирь, и на Урал», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, у туроператоров можно найти и развлекательные, и культурно-познавательные, и оздоровительные туры.

Горин также отметил, что для россиян открыто более 60 стран, но с туристическими целями можно посетить только 12 направлений.

«Самое популярное — Турция, это возможность круглогодично планировать поездки. Там понятный регламент въезда и летают чартерные рейсы. Вчера от оперативного штаба мы получили хорошую новость — сняли ограничения с чартерных рейсов в Египет и ОАЭ. Из более дальних стран — это Доминикана», — напомнил он.

Как добавил эксперт, открыты и страны Карибского бассейна, в том числе Мексика, Куба и Венесуэла. Одним из наиболее популярных направлений остаются Мальдивы, заключил Горин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал снятие ограничений на рейсы в курортные города Египта в ноябре.

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