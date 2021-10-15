Шеф-повар высказался о вероятности получения звёзд Michelin ресторанами Петербурга

Короткая ссылка
Шеф-повар Антон Прокофьев высказался о вероятности получения звёзд Michelin ресторанами Санкт-Петербурга.
Шеф-повар высказался о вероятности получения звёзд Michelin ресторанами Петербурга
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Стоит ли ожидать, что звёзды Michelin получат питерские рестораны? Однозначно. В Питере огромное количество великолепных ресторанов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, общий уровень ресторанной культуры в Петербурге даже выше, чем в Москве.

Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН высказался о получении звёзд Michelin ресторанами в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить