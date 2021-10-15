Шеф-повар высказался о вероятности получения звёзд Michelin ресторанами Петербурга

Шеф-повар Антон Прокофьев высказался о вероятности получения звёзд Michelin ресторанами Санкт-Петербурга.

«Стоит ли ожидать, что звёзды Michelin получат питерские рестораны? Однозначно. В Питере огромное количество великолепных ресторанов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, общий уровень ресторанной культуры в Петербурге даже выше, чем в Москве.

Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в беседе с НСН высказался о получении звёзд Michelin ресторанами в Москве.