В Федерации рестораторов и отельеров высказались о получении звёзд Michelin ресторанами в Москве

Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров высказался о получении звёзд Michelin ресторанами в Москве.

«Есть страны, в которых есть и три звезды Michelin, и концентрация мишленовских ресторанов ещё больше. У нас пока только Москва. Но это, безусловно, прорыв», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, вручения мишленовских звёзд в России ждали не одно десятилетие.

Как напомнил Бухаров, частные рестораны в стране появились с 1988 года, когда возникло кооперативное движение.

«Только с этого момента мы можем начать отсчёт того, как мы начали развиваться. И то, что нас уже оценили в Michelin, — это очень достойный результат. Когда мы только начинали, я думал, что это никогда не случится», — добавил он.

Ранее сообщалось, что девять московских ресторанов получили звёзды Michelin. Об этом объявили на торжественной церемонии, которая прошла в концертном зале «Зарядье» в Москве.