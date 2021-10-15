Власти Москвы прокомментировали получение звёзд Michelin столичными ресторанами

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк прокомментировал получение звёзд Michelin столичными ресторанами.

«Присуждение звёзд Michelin даст толчок для развития ресторанов, чтобы они стремились через год получать дополнительные звёзды, ну либо новые рестораны будут входить в этот список. Конечно, это забота не одного года», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, присуждение рейтинга стало значимым событием не только для ресторанного бизнеса, но и для столицы в целом.

«Москва стала первым городом на постсоветском пространстве, у которого есть рестораны с мишленовскими звёздами. Это будет огромный рывок для гастрономического туризма», — сказал Немерюк.

Чиновник выразил надежду, что, когда пандемия пройдёт, в столицу приедет огромное количество туристов как из-за рубежа, так и из ближайших областей.

Ранее сообщалось, что девять московских ресторанов получили звёзды Michelin. Об этом объявили на торжественной церемонии, которая прошла в концертном зале «Зарядье» в Москве.