Власти Москвы прокомментировали получение звёзд Michelin столичными ресторанами

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Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк прокомментировал получение звёзд Michelin столичными ресторанами.
Власти Москвы прокомментировали получение звёзд Michelin столичными ресторанами
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«Присуждение звёзд Michelin даст толчок для развития ресторанов, чтобы они стремились через год получать дополнительные звёзды, ну либо новые рестораны будут входить в этот список. Конечно, это забота не одного года», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, присуждение рейтинга стало значимым событием не только для ресторанного бизнеса, но и для столицы в целом.

«Москва стала первым городом на постсоветском пространстве, у которого есть рестораны с мишленовскими звёздами. Это будет огромный рывок для гастрономического туризма», — сказал Немерюк.

Чиновник выразил надежду, что, когда пандемия пройдёт, в столицу приедет огромное количество туристов как из-за рубежа, так и из ближайших областей.

Ранее сообщалось, что девять московских ресторанов получили звёзды Michelin. Об этом объявили на торжественной церемонии, которая прошла в концертном зале «Зарядье» в Москве.

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