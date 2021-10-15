В Москве окажут поддержку вакцинировавшим 60% сотрудников заведениям общепита
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Об этом сообщает НСН.
«Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60% и более сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей», — отметила Сергунина.
Приём соответствующих заявок от бизнеса начнётся 28 октября на платформе Московского инновационного кластера.
Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.