В Москве окажут поддержку вакцинировавшим 60% сотрудников заведениям общепита

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Заммэра Наталья Сергунина заявила, что кафе и рестораны, сотрудники которых вакцинировались от коронавирусной инфекции, смогут получить финансовую поддержку правительства Москвы и компенсировать 100% расходов на оплату коммунальных услуг за III квартал текущего года.
В Москве окажут поддержку вакцинировавшим 60% сотрудников заведениям общепита
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

«Эта мера поддержки предназначена для предприятий общественного питания, которые вакцинировали 60% и более сотрудников до 15 августа. Таким образом мы хотим сказать спасибо социально ответственным предпринимателям одной из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей», — отметила Сергунина.

Приём соответствующих заявок от бизнеса начнётся 28 октября на платформе Московского инновационного кластера.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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