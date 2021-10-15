Новые направления пополнят маршрутную сеть аэропорта Симферополь зимой

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Международный аэропорт Симферополь впервые в современной истории начнёт обслуживать зимой прямые рейсы из Калуги, Перми, Мурманска и Махачкалы. После нескольких лет перерыва также появятся рейсы из Тюмени и Сургута.
Новые направления пополнят маршрутную сеть аэропорта Симферополь зимой
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Маршрутная сеть в аэропорту Симферополь зимой уже включает 19 направлений полётов. Рейсы будут выполнять 10 авиакомпаний. В сравнении с прошлым сезоном география полётов в Крым выросла, в том числе за счёт открытия совершено новых для нас направлений», — рассказал коммерческий директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергей Дяйкин.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления поездок.

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