Новые направления пополнят маршрутную сеть аэропорта Симферополь зимой
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Маршрутная сеть в аэропорту Симферополь зимой уже включает 19 направлений полётов. Рейсы будут выполнять 10 авиакомпаний. В сравнении с прошлым сезоном география полётов в Крым выросла, в том числе за счёт открытия совершено новых для нас направлений», — рассказал коммерческий директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Сергей Дяйкин.
Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления поездок.