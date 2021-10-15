В Москве перекрыли движение из-за пожара на газораспределительной подстанции

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Из-за воспламенения газораспределительной подстанции на юго-западе Москвы в российской столице перекрыли движение.
В Москве перекрыли движение из-за пожара на газораспределительной подстанции
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«Перекрыто движение от улицы Грина до дома 1, корпуса 8 по Новобутовской улице. Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется отвод транспорта, в том числе общественного, на соседние улицы. Будьте внимательны и выбирайте маршруты объезда», — сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает о ликвидации открытого горения на площади 75 кв. м.

Как рассказал агентству представитель экстренных служб, ЧП произошло на улице Грина. По его словам, также загорелись два припаркованных рядом автомобиля.

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