Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулось из экспедиции в Баренцевом море

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Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулось на базу. Его экипаж совместно с представителями Русского географического общества изучал дно Баренцева и Карского морей.
Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулось из экспедиции в Баренцевом море
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Задачей двухмесячной экспедиции было уточнить координаты кораблей, погибших в арктических морях в годы Великой Отечественной войны, передаёт ОТР.

Участники экспедиции изучали территории, где раньше проходили маршруты северных конвоев.

Как отмечается, в рамках мероприятий специалисты обнаружили корвет, эсминец, два сторожевых корабля и судно, которое пока не удалось опознать. Кроме этого, они подтвердили координаты подлодок и кораблей, обнаруженных ранее.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе открылась передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества.

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