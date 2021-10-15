Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулось из экспедиции в Баренцевом море

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулось на базу. Его экипаж совместно с представителями Русского географического общества изучал дно Баренцева и Карского морей.

Задачей двухмесячной экспедиции было уточнить координаты кораблей, погибших в арктических морях в годы Великой Отечественной войны, передаёт ОТР.

Участники экспедиции изучали территории, где раньше проходили маршруты северных конвоев.

Как отмечается, в рамках мероприятий специалисты обнаружили корвет, эсминец, два сторожевых корабля и судно, которое пока не удалось опознать. Кроме этого, они подтвердили координаты подлодок и кораблей, обнаруженных ранее.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе открылась передвижная выставочная экспозиция Русского географического общества.