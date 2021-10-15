Замглавы администрации Уфы умерла от осложнений COVID-19

Вице-мэр Уфы Гульнара Валиева в пятницу, 15 октября, умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Администрация и совет городского округа город Уфа с прискорбием сообщают о безвременной кончине в результате осложнений, вызванных COVID-19, заместителя главы столичной администрации — начальника финансового управления Гульнары Галимьзяновны Валиевой», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Валиева родилась в 1972 году и большую часть жизни проработала в администрации Стерлитамака. В 2017 году перевелась в администрацию Уфы и заняла должность замглавы мэрии — начальника финуправления.

На прошлой неделе в России зафиксировали максимальный суточный показатель с 31 декабря 2020 года по количеству инфицированных — 7 октября число новых случаев COVID-19 достигло отметки в 27 550.