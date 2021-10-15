Пилоты ВВО выполнили полёты с пусками реактивных снарядов в Забайкалье

Пилоты штурмовой авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) выполнили полёты с применением неуправляемых реактивных снарядов в Забайкальском крае.

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РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда». Лётчики Су-25 «Грач» обучались обнаруживать и уничтожать цели с использованием подвесного вооружения. В рамках мероприятий военнослужащие отработали лётно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника. Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.