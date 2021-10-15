Пилоты ВВО выполнили полёты с пусками реактивных снарядов в Забайкалье
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Лётчики Су-25 «Грач» обучались обнаруживать и уничтожать цели с использованием подвесного вооружения.
В рамках мероприятий военнослужащие отработали лётно-тактические задания по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника.
Ранее военный политолог Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал подготовку солдат российской армии.