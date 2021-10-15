Проценко назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России близкой к критической

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В инфекционных госпиталях в разных регионах России сложилась напряжённая ситуация: туда поступает большое число пациентов с COVID-19. Об этом сообщил главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
Проценко назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России близкой к критической
  • AP

«Ситуация если не критическая, то близка к этому», — написал Проценко в Telegram.

Он отметил, что в России доминирующим стал штамм «дельта», с которым «наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно, что приводит к большому числу пациентов, у которых заболевание протекает в тяжёлой форме».

Врач призвал россиян активнее вакцинироваться против COVID-19.

14 октября в России в течение суток выявили 31 299 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии. 

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