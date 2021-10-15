В АТОР спрогнозировали снижение цен на туры в Египет в ноябре

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сообщил, что после возобновления чартерной перевозки в ноябре туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх могут подешеветь на 20 тыс. рублей, то есть на 20—35%.

Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«Нам очень не хватало чартерной перевозки в Египет. Цены за туры сейчас стартуют от 80 тыс. рублей за двоих на неделю, причём отель «четыре звезды» обходится в 90—100 тыс., а «пятёрка» — в 120—140 тыс. После открытия чартеров стоимость турпакетов снизится примерно на 20 тыс. рублей — то есть на 20—35% в зависимости от нынешней цены тура», — сказал Горин.

Накануне оперштаб России по борьбе с COVID-19 объявил о снятии ограничений на полёты в том числе в ОАЭ и Египет.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.