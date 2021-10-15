В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки

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В Чите задержан 15-летний подросток, которого следствие подозревает в убийстве 14-летней девочки.
В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Около 19 часов 14 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что в тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель посёлка КСК. Он признался в совершении преступления. 

Следственными органами возбуждено уголовное дело.

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