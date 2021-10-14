Руководство ресторана «Белуга» прокомментировало получение звезды Michelin

Владелец ресторана «Белуга» Александр Раппопорт прокомментировал получение звезды Michelin.

«Премия сама по себе даёт очень много, потому что любое признание важно, а Michelin — это самое большое в истории, это «Оскар» гастрономии», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, для сотрудников важно признание, так как все, кто работает в ресторанах, — художники.

«А для художника самое важное — в том числе и вознаграждение», — отметил Раппопорт.

Он добавил, что звезда Michelin будет оказывать давление на шеф-поваров и владельцев ресторанов, но это хорошо.

«В этом я не вижу ничего плохого — больше ответственности, больше внимания», — заключил Раппопорт.

Ранее сообщалось, что девять московских ресторанов получили звёзды Michelin. Об этом объявили на торжественной церемонии, которая проходит в концертном зале «Зарядье» в Москве.