Опрос: россияне рассказали о своём отношении к телефонным звонкам

Жители России в ходе исследования рассказали о своём отношении к телефонным звонкам.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на опрос, проведённый Neuro.net.

По данным исследования, желание принимать звонки самому отбивает то, что 9 из 10 россиян постоянно сталкиваются со спамом и телефонным мошенничеством.

Четверть опрошенных по этой причине не берут трубку с незнакомого номера. 43,5% готовы передать приём входящих личному голосовому помощнику.

Не согласны отдать роботу свои звонки 27,6% респондентов, а 28,9% участников исследования пока не определились в этом вопросе.

«Сегодня искусственный интеллект (AI) — это не удел избранных компаний и не роскошь, а вполне привычное явление. Все мы сталкиваемся с ним практически каждый день. Те же голосовые роботы всё шире используются в кол-центрах, техподдержке, опросах и в особенности в продажах», — заявил СЕО Neuro.net Арман Зограбян.

Другое дело, отметил он, что при общении с таким роботом у человека возникает далеко не однозначный опыт.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН рассказал, как определить телефонных мошенников.