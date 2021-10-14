В АТОР прокомментировали ситуацию с внутренними авиаперелётами

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с внутренними авиаперелётами.

«Если смотреть на внутренние авиаперелёты, на 8% больше перевозок в России произошло», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в вопросе туризма России в 2021 году удалось вернуться к показателям 2019 года. Как отметил Горин, есть уникальные направления, например Крым, где рост составил 40%.

«Я знаю предварительные цифры аэропорта Адлер в Сочи. Это будет рекордный год по количеству путешественников, которые прибывают в этот аэропорт», — сказал эксперт.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.