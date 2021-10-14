На территории технополиса «Москва» построят три высокотехнологичных предприятия до конца 2022 года

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» построят три высокотехнологичных предприятия до конца 2022 года.

Об этом сообщает «Правда.Ру».

«Все три завода в Зеленограде инвесторы строят по принципу greenfield, то есть возводят с нуля», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, строительство новых производств в сфере электроники и медицины, а также запуск производственных линий резиденты ОЭЗ намерены завершить до конца следующего года.

«Общий объём инвестиций в проекты превысит 8 млрд рублей. Всего на предприятиях будет создано более 800 рабочих мест для инженеров, технологов, управленцев и специалистов IT-сферы», — цитирует Ефимова портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали более 9 млрд рублей в создание дата-центров.