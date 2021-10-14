На территории технополиса «Москва» построят три высокотехнологичных предприятия до конца 2022 года

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На площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» построят три высокотехнологичных предприятия до конца 2022 года.
На территории технополиса «Москва» построят три высокотехнологичных предприятия до конца 2022 года
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Об этом сообщает «Правда.Ру».

«Все три завода в Зеленограде инвесторы строят по принципу greenfield, то есть возводят с нуля», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, строительство новых производств в сфере электроники и медицины, а также запуск производственных линий резиденты ОЭЗ намерены завершить до конца следующего года.

«Общий объём инвестиций в проекты превысит 8 млрд рублей. Всего на предприятиях будет создано более 800 рабочих мест для инженеров, технологов, управленцев и специалистов IT-сферы», — цитирует Ефимова портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали более 9 млрд рублей в создание дата-центров.

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