Мемориал в память о погибших в Керченском политехе могут открыть 17 октября

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Мемориал в память о погибших в Керченском политехническом колледже в 2018 году в результате стрельбы могут открыть 17 октября — в годовщину трагедии.
Мемориал в память о погибших в Керченском политехе могут открыть 17 октября
  • © ГУ МЧС России по Республике Крым

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Комплекс установят на Керченском кладбище.

«Работы ведутся уже несколько дней. Идёт подготовка к открытию 17 октября, в день памяти о погибших. Памятник ещё не установлен. Он будет доставлен в ближайшее время и смонтирован к открытию», — заявил собеседник агентства.

Мемориал представляет собой скульптурную композицию — простреленную тетрадь, из которой вырывается стая птиц.

17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек.

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