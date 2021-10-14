Мемориал в память о погибших в Керченском политехе могут открыть 17 октября

Мемориал в память о погибших в Керченском политехническом колледже в 2018 году в результате стрельбы могут открыть 17 октября — в годовщину трагедии.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Комплекс установят на Керченском кладбище.

«Работы ведутся уже несколько дней. Идёт подготовка к открытию 17 октября, в день памяти о погибших. Памятник ещё не установлен. Он будет доставлен в ближайшее время и смонтирован к открытию», — заявил собеседник агентства.

Мемориал представляет собой скульптурную композицию — простреленную тетрадь, из которой вырывается стая птиц.

17 октября 2018 года учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в учебном заведении, в результате чего погиб 21 человек.