В Крыму завели дело по факту ложного сообщения о подготовке теракта

В Крыму завели уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся теракте.

Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.

Уточняется, что на электронную почту одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти поступила информация о якобы существующей угрозе теракта.

Полиция совместно с региональным управлением ФСБ России установила личность и местонахождение пославшего ложное сообщение. Подозреваемого — жителя Севастополя 1977 года рождения — задержали.

«Мотивы действий злоумышленника устанавливаются. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в пресс-службе.

Ранее газета «Реальное время» писала, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.