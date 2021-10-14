В Крыму завели дело по факту ложного сообщения о подготовке теракта
- © СК РФ
Об этом информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону.
Уточняется, что на электронную почту одного из территориальных подразделений федерального органа исполнительной власти поступила информация о якобы существующей угрозе теракта.
Полиция совместно с региональным управлением ФСБ России установила личность и местонахождение пославшего ложное сообщение. Подозреваемого — жителя Севастополя 1977 года рождения — задержали.
«Мотивы действий злоумышленника устанавливаются. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — заявили в пресс-службе.
Ранее газета «Реальное время» писала, что в Татарстане вынесли приговор по делу о ложном сообщении о террористической угрозе.