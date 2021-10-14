Автоюрист Славнов высказался об онлайн-покупке машин

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Автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов высказался о плюсах и минусах онлайн-покупки машины.
Автоюрист Славнов высказался об онлайн-покупке машин
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

«Да, машины — технически сложный товар, источник повышенной опасности, который хотелось бы завести, посмотреть, посидеть в нём, примериться, пройти какой-то тест-драйв. Однако новоиспечённые автовладельцы могут из дома посмотреть по нескольким сайтам конкретную модель машины, сравнить цены, выбрать там, где дешевле», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, затем нужно приехать на финальную покупку, чтобы забрать автомобиль.

Как отметил эксперт, среди плюсов онлайн-покупки машины — меньший контакт с людьми во время пандемии, а минусом является отсутствие физического взаимодействия с покупкой.

«Всегда хочется пощупать именно ту машину, которая будет принадлежать тебе уже через несколько дней. Хотя есть и виртуальные туры по машинам», — добавил он.

Ранее основатель международного маркетплейса GetRentacar.com Александр Першиков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о плюсах покупки машины на вторичном рынке.

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