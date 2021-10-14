Захарова выступила на III Евразийском женском форуме в Петербурге
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Об этом сообщает ФАН.
По словам Захаровой, заняв свой пост, она поняла, какую большую силу имеют те, кто пытается разъединить мир и препятствует объединению международного сообщества.
«Эти деструктивные силы могут подождать, потому что мы (женщины. — RT) умеем объединяться в самых непростых ситуациях», — сказала Мария Захарова.
Как ранее передавало «Радио 1», среди главных тем мероприятия — роль женщин в современном мире и общие подходы к решению глобальных проблем.