Захарова выступила на III Евразийском женском форуме в Петербурге

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на пленарном заседании III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге 14 октября, заявила, что женщины могут вместе возвысить свои голоса для объединения мирового сообщества.

Об этом сообщает ФАН.

По словам Захаровой, заняв свой пост, она поняла, какую большую силу имеют те, кто пытается разъединить мир и препятствует объединению международного сообщества.

«Эти деструктивные силы могут подождать, потому что мы (женщины. — RT) умеем объединяться в самых непростых ситуациях», — сказала Мария Захарова.

Как ранее передавало «Радио 1», среди главных тем мероприятия — роль женщин в современном мире и общие подходы к решению глобальных проблем.