Захарова выступила на III Евразийском женском форуме в Петербурге

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на пленарном заседании III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге 14 октября, заявила, что женщины могут вместе возвысить свои голоса для объединения мирового сообщества.
Захарова выступила на III Евразийском женском форуме в Петербурге
  • © Фонд Росконгресс

Об этом сообщает ФАН.

По словам Захаровой, заняв свой пост, она поняла, какую большую силу имеют те, кто пытается разъединить мир и препятствует объединению международного сообщества.

«Эти деструктивные силы могут подождать, потому что мы (женщины. — RT) умеем объединяться в самых непростых ситуациях», — сказала Мария Захарова.

Как ранее передавало «Радио 1», среди главных тем мероприятия — роль женщин в современном мире и общие подходы к решению глобальных проблем.

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