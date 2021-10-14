В Москве рассказали, для чего большинство граждан используют арендованные самокаты

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В прокатном сервисе Whoosh сообщили, что большинство москвичей — восемь из десяти — используют самокаты, чтобы добраться на работу или учёбу, а не для прогулок.
В Москве рассказали, для чего большинство граждан используют арендованные самокаты
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет «Газете.Ru».

«Пользователи Whoosh в Москве стали активнее использовать электросамокат как транспорт: процент использования шеринговых СИМ (средств индивидуальной мобильности. — RT) по транспортному сценарию увеличился с прошлого года с 59 до 78% на конец сезона-2021. Общее количество поездок выросло в 4,3 раза», — сообщили в пресс-службе сервиса.

Транспортный сценарий — это когда поездка совершена по кратчайшему пути из точки А в точку Б, а длина дороги не превышает 3—5 км, пояснили в компании.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал о перспективах использования электросамокатов.

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