В Москве рассказали, для чего большинство граждан используют арендованные самокаты
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Об этом пишет «Газете.Ru».
«Пользователи Whoosh в Москве стали активнее использовать электросамокат как транспорт: процент использования шеринговых СИМ (средств индивидуальной мобильности. — RT) по транспортному сценарию увеличился с прошлого года с 59 до 78% на конец сезона-2021. Общее количество поездок выросло в 4,3 раза», — сообщили в пресс-службе сервиса.
Транспортный сценарий — это когда поездка совершена по кратчайшему пути из точки А в точку Б, а длина дороги не превышает 3—5 км, пояснили в компании.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал о перспективах использования электросамокатов.