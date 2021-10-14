Инвестиционный портал Москвы посетили 15 млн раз за семь лет

Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что с 2014 года Инвестиционный портал Москвы посетили примерно 15 млн раз.

Об этом сообщает НСН.

По его словам, ресурс является одним из самых популярных для бизнеса, поскольку здесь можно быстро найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.

«За девять месяцев 2021 года этот ресурс посетили около 2 млн раз. Сейчас на портале зарегистрировано более 56 тыс. личных кабинетов, а его цифровыми сервисами воспользовались более 400 тыс. раз», — рассказал Ефимов.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».