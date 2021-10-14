Инвестиционный портал Москвы посетили 15 млн раз за семь лет

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Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что с 2014 года Инвестиционный портал Москвы посетили примерно 15 млн раз.
Инвестиционный портал Москвы посетили 15 млн раз за семь лет
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает НСН.

По его словам, ресурс является одним из самых популярных для бизнеса, поскольку здесь можно быстро найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.

«За девять месяцев 2021 года этот ресурс посетили около 2 млн раз. Сейчас на портале зарегистрировано более 56 тыс. личных кабинетов, а его цифровыми сервисами воспользовались более 400 тыс. раз», — рассказал Ефимов.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».

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