Инвестиционный портал Москвы посетили 15 млн раз за семь лет
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Об этом сообщает НСН.
По его словам, ресурс является одним из самых популярных для бизнеса, поскольку здесь можно быстро найти подробности о реализуемых инвестпроектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.
«За девять месяцев 2021 года этот ресурс посетили около 2 млн раз. Сейчас на портале зарегистрировано более 56 тыс. личных кабинетов, а его цифровыми сервисами воспользовались более 400 тыс. раз», — рассказал Ефимов.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Москве появился новый информационный сервис для предпринимателей «Открытый контроль».