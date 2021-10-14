В Астраханской области прошли учения с применением новейших комплексов «Бук-М3»
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Зенитчики провели пуски из ЗРК «Бук-М3» по высотным скоростным целям, имитирующим налёт оперативно-тактической авиации условного противника. Всего было поражено около десяти таких целей.
После проведения практических пусков личный состав вместе с военной техникой комбинированным способом совершит марш в пункт постоянной дислокации в Северную Осетию.
Отмечается, что всего военный эшелон пройдёт по железной дороге около 1 тыс. км.
Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военнослужащие соединения спецназначения ЦВО при поддержке снайперов поразили пункт потенциального противника под Новосибирском.