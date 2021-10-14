Исследование: в России спрос на вторичное жильё вырос на 9% в III квартале

Специалисты «Авито Недвижимости» провели исследование и выяснили, что по итогам III квартала 2021 года спрос на вторичное жильё вырос на 9% по сравнению с II кварталом.

Об этом пишут «Известия».

Наиболее активную динамику по спросу продемонстрировали Екатеринбург (+35% в III квартале 2021 года по сравнению с II) и Ставрополь (+30%).

В Сочи и Краснодаре, напротив, произошло снижение показателей — на 30% и 13% соответственно.

Как следует из публикации, такое изменение связано с новыми условиями выдачи льготной ипотеки: приобрести квартиру в новостройке на льготных условиях становится сложнее, в то время как покупка недвижимости остаётся привлекательной инвестицией.

Кроме того, на вторичном рынке цены на жильё растут медленнее, чем на первичном.

Как ранее сообщала НСН, в рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве планируют реорганизовать шесть территорий долгостроев.