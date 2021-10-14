Захарова ответила на заявление МИД Украины о Поклонской
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Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.
Она привела сообщения СМИ о том, что в МИД Украины заявили, что «Поклонская от украинского правосудия не спрячется и в Африке».
«Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», — отметила представитель МИД России.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде.
Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года.