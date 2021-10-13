Бойцы ОМОН отработали штурм зданий на учениях в Калининградской области

Бойцы ОМОН «Град» управления Росгвардии по Калининградской области отработали штурм зданий на учениях.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для тренировок использовались различные условия и обстановка. Участников занятий проверяли на готовность к решению внезапно возникающих задач по розыску и задержанию опасных преступников.

Ещё одна задача — ликвидация условного противника, захватившего здание. Бойцы провели поисковые мероприятия и отработали задачи по проникновению в условно захваченный объект.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что спецназ Росгвардии провёл учения под Санкт-Петербургом.