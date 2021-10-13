Бойцы ОМОН отработали штурм зданий на учениях в Калининградской области
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Для тренировок использовались различные условия и обстановка. Участников занятий проверяли на готовность к решению внезапно возникающих задач по розыску и задержанию опасных преступников.
Ещё одна задача — ликвидация условного противника, захватившего здание. Бойцы провели поисковые мероприятия и отработали задачи по проникновению в условно захваченный объект.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что спецназ Росгвардии провёл учения под Санкт-Петербургом.