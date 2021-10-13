Бойцы ОМОН отработали штурм зданий на учениях в Калининградской области

Короткая ссылка
Бойцы ОМОН «Град» управления Росгвардии по Калининградской области отработали штурм зданий на учениях.
Бойцы ОМОН отработали штурм зданий на учениях в Калининградской области
  • © 39.rosguard.gov.ru

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для тренировок использовались различные условия и обстановка. Участников занятий проверяли на готовность к решению внезапно возникающих задач по розыску и задержанию опасных преступников.

Ещё одна задача — ликвидация условного противника, захватившего здание. Бойцы провели поисковые мероприятия и отработали задачи по проникновению в условно захваченный объект.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что спецназ Росгвардии провёл учения под Санкт-Петербургом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить