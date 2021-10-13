Объём сева озимых зерновых культур в Подмосковье превысил план на 5%
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.
«На сегодняшний день озимые культуры посеяны в Подмосковье на площади 101,5 тыс. га при плане 97,4 тыс. га, то есть 104% от планового показателя. В том числе сельхозпредприятия региона озимыми зерновыми засеяли 91,3 тыс. га — 105% от плана», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.
Сев озимого рапса превысил план на 2% и составил 10,2 тыс. га.
Среди лидеров по севу озимых — Зарайск, Луховицы и Серебряные Пруды.
Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.