Объём сева озимых зерновых культур в Подмосковье превысил план на 5%

Объём сева озимых зерновых культур в Московской области превысил плановые показатели на 5%.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Минсельхоз.

«На сегодняшний день озимые культуры посеяны в Подмосковье на площади 101,5 тыс. га при плане 97,4 тыс. га, то есть 104% от планового показателя. В том числе сельхозпредприятия региона озимыми зерновыми засеяли 91,3 тыс. га — 105% от плана», — заявил глава ведомства Сергей Воскресенский.

Сев озимого рапса превысил план на 2% и составил 10,2 тыс. га.

Среди лидеров по севу озимых — Зарайск, Луховицы и Серебряные Пруды.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.