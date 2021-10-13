Истребители Балтфлота отработали тактику ведения воздушного боя

Истребители Су-27 авиаполка морской авиации Балтийского флота провели плановые полёты с отработкой тактики ведения воздушного боя.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Лётчики выполнили различные элементы боевой подготовки в небе. Особое внимание уделили технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных манёвров на разных высотах.

При отработке задач лётных смен экипажи в ходе тактического противоборства поочерёдно тренировались искать и ликвидировать самолёты условного противника.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипажи кораблей Черноморского флота, выполняющие задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море, провели учения по антидиверсионной обороне.