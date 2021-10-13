В Кировской области вынесли приговор укравшей ордена и деньги у ветерана войны

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В прокуратуре Кировской области сообщили о вынесении приговора 69-летней женщине, обвиняемой в хищении 1,2 млн рублей и государственных наград у ветерана Великой Отечественной войны.
В Кировской области вынесли приговор укравшей ордена и деньги у ветерана войны
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Об этом сообщает progorod43.

В 2019 году женщина устроилась на работу сиделкой 98-летнего ветерана, бывшего полковника МВД и обладателя орденов Славы трёх степеней. В течение нескольких месяцев она переводила пенсию с банковской карты пострадавшего на свою.

В последующем она похитила из квартиры пенсионера китель с его государственными наградами за участие в Великой Отечественной войне, в числе которых медали «За отвагу» 1943 и 1944 годов, «За оборону Сталинграда» 1942 года, орден Красной Звезды 1944 года и другие.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также осуждённая должна возместить нанесённый материальный ущерб.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Санкт-Петербурге задержали злоумышленников, напавших на 99-летнего ветерана.

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