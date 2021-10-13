В Москве построят более 200 социальных объектов до 2024 года

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что более 200 объектов социальной инфраструктуры планируется построить в Москве за счёт городского бюджета в 2022—2024 годах.

Об этом информирует НСН.

«На период с 2022 года до конца 2024-го в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, спорта, культуры и так далее», — цитирует вице-мэра пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Среди запланированных к строительству 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение, 27 объектов в рамках программы «Безопасный город» и пять объектов социальной поддержки.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».