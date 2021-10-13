В Москве построят более 200 социальных объектов до 2024 года
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Об этом информирует НСН.
«На период с 2022 года до конца 2024-го в Москве запланировано построить 213 новых объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, спорта, культуры и так далее», — цитирует вице-мэра пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Среди запланированных к строительству 27 объектов культуры, 31 спортивное сооружение, 27 объектов в рамках программы «Безопасный город» и пять объектов социальной поддержки.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».