Петербург вошёл в рейтинг самых популярных авианаправлений в ноябре
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Об этом сообщают «Невские новости».
Как отмечается, подавляющее большинство жителей России — 88% — планируют провести праздничные выходные начала ноября внутри страны.
Так, по словам аналитиков, наиболее востребованным для отдыха городом оказалась Москва — 20% всех авиабилетов, забронированных на период с 4 по 7 ноября.
Второе место у Петербурга. Тройку лидеров замыкает Сочи с 8,3% бронирований.
В десятку самых популярных направлений вошли также Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал, что в октябре цены на путёвки в Египет, вероятно, снизятся на фоне увеличения спроса на туры в эту страну.