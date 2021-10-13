Петербург вошёл в рейтинг самых популярных авианаправлений в ноябре

По данным сервиса Туту.ру, на Санкт-Петербург приходится 12,8% всех бронирований на период начала ноября, что выводит город на второе место в рейтинге самых популярных у россиян авианаправлений.

Об этом сообщают «Невские новости».

Как отмечается, подавляющее большинство жителей России — 88% — планируют провести праздничные выходные начала ноября внутри страны.

Так, по словам аналитиков, наиболее востребованным для отдыха городом оказалась Москва — 20% всех авиабилетов, забронированных на период с 4 по 7 ноября.

Второе место у Петербурга. Тройку лидеров замыкает Сочи с 8,3% бронирований.

В десятку самых популярных направлений вошли также Калининград, Минеральные Воды, Симферополь, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал, что в октябре цены на путёвки в Египет, вероятно, снизятся на фоне увеличения спроса на туры в эту страну.