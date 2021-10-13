Военные ЗВО провели манёвры на танках Т-34 в Подмосковье
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на представителей округа.
Манёвры проходили в преддверии 80-летия начала контрнаступления советских войск в ходе Битвы за Москву.
Отмечается, что во время учений танкисты отработали боевую стрельбу из 85-мм пушек на расстояние от 600 до 1800 м.
Всего в манёврах приняли участие свыше 150 человек личного состава и более 30 единиц военной техники.
Как ранее передавало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.