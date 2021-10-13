Военные ЗВО провели манёвры на танках Т-34 в Подмосковье

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Военнослужащие Кантемировской дивизии танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) провели первую тренировку экипажей исторических танков Т-34 в Подмосковье.
Военные ЗВО провели манёвры на танках Т-34 в Подмосковье
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на представителей округа.

Манёвры проходили в преддверии 80-летия начала контрнаступления советских войск в ходе Битвы за Москву.

Отмечается, что во время учений танкисты отработали боевую стрельбу из 85-мм пушек на расстояние от 600 до 1800 м.

Всего в манёврах приняли участие свыше 150 человек личного состава и более 30 единиц военной техники.

Как ранее передавало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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