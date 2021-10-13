В метро Москвы запустили поезд с интерактивными окнами

По Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена (фиолетовая ветка) начал курсировать поезд с дисплеями вместо окон.

Об этом пишет «Правда.Ру» со ссылкой на официальный сайт метро.

«Вместо обычного вида тоннеля пассажиры смогут увидеть полезную и интересную информацию на ярком и современном экране. Пока такие инновационные технологии тестируют, помимо Москвы, только в метро Пекина и Шэньчжэня», — говорится в сообщении.

Поезд с интерактивными окнами пока работает в тестовом режиме.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о развитии железнодорожной инфраструктуры в 2021 году.