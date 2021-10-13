В Москве стартовал IV Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы»

В Москве начался IV Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы». Мероприятие продлится до 15 октября.

Отмечается, что событие организовано Советом молодых дипломатов МИД России совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи и Дипломатической академией МИД России.

Ключевыми событиями форума станут пленарная сессия, презентация согласованного Устава Международной ассоциации молодых дипломатов и круглый стол на уровне молодых специалистов МИД России и МИД Белоруссии.

В мероприятии ожидается участие более 100 иностранных дипломатов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре 12 октября стартовал Российский экологический форум. Он продлится два дня.