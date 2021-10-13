В Москве стартовал IV Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы»
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Отмечается, что событие организовано Советом молодых дипломатов МИД России совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи и Дипломатической академией МИД России.
Ключевыми событиями форума станут пленарная сессия, презентация согласованного Устава Международной ассоциации молодых дипломатов и круглый стол на уровне молодых специалистов МИД России и МИД Белоруссии.
В мероприятии ожидается участие более 100 иностранных дипломатов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре 12 октября стартовал Российский экологический форум. Он продлится два дня.