В Москве стартовал IV Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы»

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В Москве начался IV Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы». Мероприятие продлится до 15 октября.
В Москве стартовал IV Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы»
  • ©victorymuseum.ru

Отмечается, что событие организовано Советом молодых дипломатов МИД России совместно с Федеральным агентством по делам молодёжи и Дипломатической академией МИД России.

Ключевыми событиями форума станут пленарная сессия, презентация согласованного Устава Международной ассоциации молодых дипломатов и круглый стол на уровне молодых специалистов МИД России и МИД Белоруссии.

В мероприятии ожидается участие более 100 иностранных дипломатов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре 12 октября стартовал Российский экологический форум. Он продлится два дня.

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