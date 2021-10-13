В Приморье планируют отремонтировать более 100 км дорог в 2022 году

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В Приморском крае планируют отремонтировать более 100 км дорог в 2022 году.
В Приморье планируют отремонтировать более 100 км дорог в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на региональное правительство.

Как заявил глава Приморья Олег Кожемяко, на дорожный ремонт в 2022 году будет выделено 2 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

При этом уточняется, что в 2021 году в регионе отремонтировали около 100 км дорог, работы на всех объектах почти завершены.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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