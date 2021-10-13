НКО столицы могут получить грант в рамках конкурса «Москва — добрый город»

Столичные некоммерческие организации (НКО) могут до 19 октября подать заявку для участия в конкурсе грантов «Москва — добрый город». Победители в общей сложности получат 400 млн рублей.

На сегодняшний день свои заявки подготовили почти 400 НКО, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сейчас мы наблюдаем в системе работу социально ориентированных некоммерческих организаций в 396 личных кабинетах. Мы рекомендуем подавать заявки на конкурс не позднее 14 октября. В таком случае у участников будет время и возможность получить комментарии специалиста и доработать заявку», — сказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

Наиболее востребованными стали проекты помощи людям с инвалидностью, многодетным семьям, людям, исключённым из социума (бывшие заключённые, бездомные и другие).

Также есть заявки, касающиеся волонтёрства в социальной сфере.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.