НКО столицы могут получить грант в рамках конкурса «Москва — добрый город»
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
На сегодняшний день свои заявки подготовили почти 400 НКО, сообщает «Вечерняя Москва».
«Сейчас мы наблюдаем в системе работу социально ориентированных некоммерческих организаций в 396 личных кабинетах. Мы рекомендуем подавать заявки на конкурс не позднее 14 октября. В таком случае у участников будет время и возможность получить комментарии специалиста и доработать заявку», — сказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.
Наиболее востребованными стали проекты помощи людям с инвалидностью, многодетным семьям, людям, исключённым из социума (бывшие заключённые, бездомные и другие).
Также есть заявки, касающиеся волонтёрства в социальной сфере.
Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.