Военные уничтожили условного противника в ходе учений на Балтике
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- РИА Новости
По замыслу учений, Центр управления флотом получил данные о готовящемся ударе по объектам береговой инфраструктуры, передаёт ОТР.
Боевые расчёты обнаружили цели, а затем за несколько минут привели «Бастионы» в боеготовность и произвели электронные пуски крылатых ракет.
Отмечается, что все мишени были успешно поражены.
Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.