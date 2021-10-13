Военные уничтожили условного противника в ходе учений на Балтике

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Российские военные с помощью ракетных комплексов «Бастион» уничтожили отряд кораблей условного противника в акватории Балтийского моря.
Военные уничтожили условного противника в ходе учений на Балтике
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

По замыслу учений, Центр управления флотом получил данные о готовящемся ударе по объектам береговой инфраструктуры, передаёт ОТР.

Боевые расчёты обнаружили цели, а затем за несколько минут привели «Бастионы» в боеготовность и произвели электронные пуски крылатых ракет.

Отмечается, что все мишени были успешно поражены.

Как ранее сообщало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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