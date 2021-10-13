Мотострелки ЮВО совершают марш из Ставрополья в Крым в рамках учений

Около двух тысяч мотострелков приступили к совершению марша из Ставропольского края в Крым в рамках учений.

Для этого бойцов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа подняли по тревоге, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«На марше подразделения ЮВО преодолеют более 1100 км комбинированным способом. Во время следования на военной технике мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями отразят налёт авиации условного противника и нападение разведывательно-диверсионной группы», — сообщили в пресс-службе округа.

В учениях задействовано более 100 единиц бронетанковой и колёсной техники: танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А и самоходные артиллерийские установки «Мста-С».

Как ранее передавало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.