Мотострелки ЮВО совершают марш из Ставрополья в Крым в рамках учений

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Около двух тысяч мотострелков приступили к совершению марша из Ставропольского края в Крым в рамках учений.
Мотострелки ЮВО совершают марш из Ставрополья в Крым в рамках учений
  • © пресс-служба ЮВО

Для этого бойцов 49-й общевойсковой армии Южного военного округа подняли по тревоге, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«На марше подразделения ЮВО преодолеют более 1100 км комбинированным способом. Во время следования на военной технике мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями отразят налёт авиации условного противника и нападение разведывательно-диверсионной группы», — сообщили в пресс-службе округа.

В учениях задействовано более 100 единиц бронетанковой и колёсной техники: танки Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А и самоходные артиллерийские установки «Мста-С».

Как ранее передавало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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