Аналитики: траты россиян на турпутёвки выросли на 3,6%

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За три квартала 2021 года россияне потратили на турпутёвки на 3,6% больше в денежном и на 27,6% больше в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Аналитики: траты россиян на турпутёвки выросли на 3,6%
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных OFD.ru.

При этом если сравнивать с тремя кварталами 2020 года, то в разгар пандемии жители России потратили на отдых на 169,8% меньше в денежном выражении и на 118,4% меньше — в натуральном.

Отмечается, что среди причин восстановления рынка — эффект отложенного спроса и повышение цен на авиабилеты и отели.

Ещё одна причина — активный период летом, когда многие покупают туры с детьми на время каникул, уточнили в компании.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

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