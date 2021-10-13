Аналитики: траты россиян на турпутёвки выросли на 3,6%
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- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков оператора фискальных данных OFD.ru.
При этом если сравнивать с тремя кварталами 2020 года, то в разгар пандемии жители России потратили на отдых на 169,8% меньше в денежном выражении и на 118,4% меньше — в натуральном.
Отмечается, что среди причин восстановления рынка — эффект отложенного спроса и повышение цен на авиабилеты и отели.
Ещё одна причина — активный период летом, когда многие покупают туры с детьми на время каникул, уточнили в компании.
Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.