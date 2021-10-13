В Минэнерго заявили о готовности России к холодной зиме

Короткая ссылка
Замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак заявил, что страна готова к прохождению холодной зимы.
В Минэнерго заявили о готовности России к холодной зиме
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Отмечается, что ведомство не ожидает аномально холодной зимы, но соответствующие мощности готовы ко всему.

«Вся подготовка к зиме строится на наблюдениях за многолетними значениями. И если смотреть средние многолетние значения, то будет так же, как и в прошлом году. Но разумеется, мы готовимся к наиболее экстремальным. Планируем ли мы, что будет сильно холодно? Нет, не планируем. Экстремальных температур не ожидаем — рябина не покраснела», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в России накоплено достаточно резервных видов топлива.

«Кроме того, мы провели сверку с «Газпромом» буквально на прошлой неделе по газу, накопленному в ПХГ. И тех запасов хватит для того, чтобы пройти те максимумы, которые до этого фиксировались. Если будет аномалия, у нас всего достаточно», — добавил Грабчак.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU заявил, что в Европе, как и в России, зима в этом году будет холодная.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить