В Минэнерго заявили о готовности России к холодной зиме

Замглавы Минэнерго России Евгений Грабчак заявил, что страна готова к прохождению холодной зимы.

Отмечается, что ведомство не ожидает аномально холодной зимы, но соответствующие мощности готовы ко всему.

«Вся подготовка к зиме строится на наблюдениях за многолетними значениями. И если смотреть средние многолетние значения, то будет так же, как и в прошлом году. Но разумеется, мы готовимся к наиболее экстремальным. Планируем ли мы, что будет сильно холодно? Нет, не планируем. Экстремальных температур не ожидаем — рябина не покраснела», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в России накоплено достаточно резервных видов топлива.

«Кроме того, мы провели сверку с «Газпромом» буквально на прошлой неделе по газу, накопленному в ПХГ. И тех запасов хватит для того, чтобы пройти те максимумы, которые до этого фиксировались. Если будет аномалия, у нас всего достаточно», — добавил Грабчак.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с URA.RU заявил, что в Европе, как и в России, зима в этом году будет холодная.