Мурашко рассказал об одновременном применении вакцин от гриппа и коронавируса

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Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются, в ближайшее время будут представлены результаты. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал об одновременном применении вакцин от гриппа и коронавируса
  • РИА Новости

«Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, в ближайшее время будут опубликованы результаты проведённых исследований. 

Ранее сообщалось, что в России создана технологическая платформа единой вакцины против новой коронавирусной инфекции и гриппа, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.

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