Мурашко рассказал об одновременном применении вакцин от гриппа и коронавируса

Исследования одновременного введения вакцин от гриппа и коронавируса завершаются, в ближайшее время будут представлены результаты. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, в ближайшее время будут опубликованы результаты проведённых исследований.

Ранее сообщалось, что в России создана технологическая платформа единой вакцины против новой коронавирусной инфекции и гриппа, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.