Мурашко рассказал об одновременном применении вакцин от гриппа и коронавируса
- РИА Новости
«Сейчас мы завершаем исследование по взаимному использованию в один период вакцин против гриппа и против коронавируса», — цитирует РИА Новости Мурашко.
По его словам, в ближайшее время будут опубликованы результаты проведённых исследований.
Ранее сообщалось, что в России создана технологическая платформа единой вакцины против новой коронавирусной инфекции и гриппа, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.