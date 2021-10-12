Делегация Словакии и Чехии почтила память погибших во время войны нижегородцев

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Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок совместно с послом Словакии в России Любомиром Регаком и послом Чехии в России Витезславом Пивонькой почтил память воинов-нижегородцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Делегация Словакии и Чехии почтила память погибших во время войны нижегородцев
  • globallookpress.com
  • © Filip Radwanski/SOPA Images

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Делегация посетила мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Нижегородском кремле в рамках своего визита в регион.

В церемонии также приняли участие заместитель губернатора Андрей Саносян, председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин, председатель городской думы Олег Лавричев, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов и директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева.

«Внимание словацких и чешских партнёров к подвигу горьковчан является особенно важным для нас. Это дань памяти не только нижегородским воинам, но и всем советским солдатам, павшим в боях Великой Отечественной войны и освободившим мир от нацизма», — заявила Гусева.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде реконструируют мемориал, посвящённый погибшим при штурме Кёнигсберга.

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