Делегация Словакии и Чехии почтила память погибших во время войны нижегородцев

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок совместно с послом Словакии в России Любомиром Регаком и послом Чехии в России Витезславом Пивонькой почтил память воинов-нижегородцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Делегация посетила мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Нижегородском кремле в рамках своего визита в регион.

В церемонии также приняли участие заместитель губернатора Андрей Саносян, председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин, председатель городской думы Олег Лавричев, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов и директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева.

«Внимание словацких и чешских партнёров к подвигу горьковчан является особенно важным для нас. Это дань памяти не только нижегородским воинам, но и всем советским солдатам, павшим в боях Великой Отечественной войны и освободившим мир от нацизма», — заявила Гусева.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде реконструируют мемориал, посвящённый погибшим при штурме Кёнигсберга.