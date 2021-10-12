Делегация Словакии и Чехии почтила память погибших во время войны нижегородцев
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Об этом сообщает pravda-nn.ru.
Делегация посетила мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Нижегородском кремле в рамках своего визита в регион.
В церемонии также приняли участие заместитель губернатора Андрей Саносян, председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин, председатель городской думы Олег Лавричев, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов и директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева.
«Внимание словацких и чешских партнёров к подвигу горьковчан является особенно важным для нас. Это дань памяти не только нижегородским воинам, но и всем советским солдатам, павшим в боях Великой Отечественной войны и освободившим мир от нацизма», — заявила Гусева.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде реконструируют мемориал, посвящённый погибшим при штурме Кёнигсберга.