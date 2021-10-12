В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи
- РИА Новости
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения области Александр Кравченко.
Он назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно сложной.
Министр отметил, что «задействованы все ресурсы».
«До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», — цитирует его РИА Новости.
Ранее «Янтарный край» со ссылкой на проект постановления правительства Калининградской области сообщал об ограничениях в регионе, связанных с COVID-19.