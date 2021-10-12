В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи

В Калининградской области в связи со сложной ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 планируется приостановить оказание плановой медицинской помощи.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения области Александр Кравченко.

Он назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно сложной.

Министр отметил, что «задействованы все ресурсы».

«До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на проект постановления правительства Калининградской области сообщал об ограничениях в регионе, связанных с COVID-19.