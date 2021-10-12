В Москве намерены открыть 35 станций метро до конца 2024 года

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В Москве намерены открыть 35 новых станций метро до конца 2024 года.
В Москве намерены открыть 35 станций метро до конца 2024 года
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт Стройкомплекса.

«В течение оставшихся месяцев этого года в столице планируется завершить строительство 17,5 км линий метро и девяти станций, а также закончить реконструкцию станции «Каховская». В последующие три года предполагается построить ещё 58,5 км линий и 25 станций», — заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, в приоритете остаётся завершение строительства Большой кольцевой линии.

Продолжится реализация и других проектов метростроения.

«Это строительство новой, Троицкой ветки, продление Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, Сокольнической — до станции «Новомосковская», Люблинско-Дмитровской линии — до посёлка Северного», — перечислил Бочкарёв.

Кроме того, начнётся строительство новых веток — Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской, а также участка Арбатско-Покровской линии в Гольянове.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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